Посол Молдавии в России уволен за контрабанду анаболиков

Посол Молдавии в России был уволен со своего поста из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил премьер-министр Ион Кику, передает РИА Новости.

Ранее молдавский МИД сообщил, что таможня и спецслужбы предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерами посольства в РФ.

«Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — заявил Кику.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента.

Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья и пообещала возобновить переговоры с Москвой по утилизации боеприпасов со складов в непризнанной республике.