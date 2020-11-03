Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за применение анаболиков и мельдония

Российская бегунья Маржана Ибаева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменку уличили в применении анаболических стероидов, среди которых метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон, станозолол, а также мельдония. Положительный тест Ибаева сдала во время командного чемпионата России, проходившего в сентябре в Сочи.

Дисквалификация 25 летней спортсменки, специализирующейся на дистанциях 200, 400 и 800 метров, будет отсчитываться с 12 октября 2020 года. Результаты, показанные Ибаевой с 19 сентября 2020 года, аннулированы.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме мельдония.

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