Фигуристка сборной России оправдалась за подделку документов

Фигуристка сборной России Мария Сотскова оправдалась за подделку медицинской справки. Ее слова приводит «Экспресс-газета».

Сотскова заявила, что принимала запрещенный препарат фуросемид по назначению врачей в момент, когда решила завершить карьеру. «В марте ко мне пришли допинг-офицеры. Я сказала, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Я не хотела сдавать анализы. Я растерялась. Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?!» — рассказала она.

О дисквалификации Сотсковой на десять лет за подделку документов в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов стало известно 17 сентября. Отмечается, что в одной из проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионата России. В июле фигуристка объявила о завершении карьеры.