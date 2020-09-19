Авербух предрек последствия сборной России из-за подделки документов фигуристкой

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух в комментариях в Instagram-аккаунте отечественной фигуристки Марии Сотсковой предрек последствия сборной России из-за подделки документов спортсменкой.

«У Маши, помимо этой справки, уже стояли флажки. От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Из-за такого вот вашего "да отстаньте вы от человека" мы не можем никак выбраться из этой допинговой ямы», — посчитал Авербух. Он добавил, что спортсмены должны ответственнее относиться к допинг-тестированию и быть дисциплинированными.

О дисквалификации Сотсковой на десять лет за подделку медицинской справки в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов стало известно 17 сентября. Отмечается, что в одном из тестов спортсменки было обнаружено запрещенное вещество. После этого фигуристка обратилась к болельщикам.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле фигуристка объявила о завершении карьеры.