Авербух оценил форму Косторной после ухода от Тутберидзе

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух оценил форму российской фигуристки Алены Косторной после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Авербух посчитал, что на контрольных прокатах Косторная предстала в «сыром виде», не сумев показать ни хореографию, ни качественные прыжки. «Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц… Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы», — отметил он.

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13 сентября Косторная снялась с контрольных прокатов кандидатов в сборную России, которые проходили на арене «Мегаспорт» в Москве, выступив только с короткой программой. По словам Плющенко, спортсменка выступала с травмой.

О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.