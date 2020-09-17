Фигуристку сборной России дисквалифицировали на 10 лет за подделку документов

Фигуристку сборной России Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет за подделку медицинской справки. Об этом сообщает ТАСС.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил, что Сотскова представила фальшивый документ в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов. Она пропустила три допинг-теста с 2019 года во внесоревновательный период. Отмечается, что в одном из тестов спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле фигуристка объявила о завершении карьеры.

В 2019 году российского прыгуна в высоту Данила Лысенко отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.