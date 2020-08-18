Ласицкене объяснила потерю доверия к ВФЛА и министерству спорта

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала скандал вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ее слова приводит «Р-Спорт».

Ласицкене заявила, что из-за отсутствия поддержки она потеряла доверие к руководству не только ВФЛА, но и министерства спорта России, а также Олимпийского комитета России. «Я считаю, они делали недостаточно для того, чтобы помочь спортсменам и защитить их, поэтому мы сейчас плаваем, как сопли в космосе», — объяснила спортсменка.

Ранее глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что организация погасила задолженность перед Международной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) и выполнила все обязательства. При этом министерство спорта направляло ВФЛА субсидию на выплату штрафа.

В конце июля совет World Athletics обещал исключить ВФЛА из числа членов организации, если задолженность не будет погашена. В этом случае российские легкоатлеты могли лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

Штраф в размере шести миллионов долларов был назначен ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Он предоставил поддельную медицинскую справку в оправдание пропущенного допинг-теста.