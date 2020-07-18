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Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился

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Матвей Волков
Матвей Волков
Фото: @konstantin.volkov.792

Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам 16-летнего спортсмена, он спокойно воспринял решение о переезде в Минск, так как от этого зависит его будущее. «Здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном — просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно», — заявил Волков.

О смене спортсменом спортивного гражданства 6 июля рассказал отец Волкова. Серебряный призер ОИ-1980 в прыжках с шестом Константин Волков уточнил, что не хочет, чтобы сын «из-за дурацких действий чиновников подвергся дискриминации».

Матвей Волков в феврале этого года взял высоту 5,5 метра на крытом стадионе. Спортсмен установил неофициальный рекорд мира в возрастной категории до 16 лет.

2 июля стало известно, что World Athletics до конца месяца отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.

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