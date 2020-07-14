Бывший ученик Тутберидзе вспомнил о принуждении к выступлению с пневмонией

Бывший российский и казахстанский фигурист Виктор Адоньев, тренировавшийся в группе Этери Тутберидзе, вспомнил о принуждении к выходу на лед с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает «Газета.ру».

Спортсмен рассказал что, на Азиатских играх 2011 года, где он представлял Казахстан в танцах на льду, тренеры заставили его выступать, несмотря на проблемы со здоровьем. По словам Адоньева, у него была высокая температура, кроме того, он похудел на семь килограммов. Фигурист отметил, что именно после того случая решил завершить профессиональную карьеру.

До смены спортивного гражданства с российского на казахстанское Адоньев выступал в одиночном катании и тренировался под руководством Тутберидзе. После завершения карьеры он работал в группе специалиста с олимпийской чемпионкой 2014 года в командном турнире Юлией Липницкой, двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой и другими спортсменками.

11 июля Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим тренером года. Ее ученица Алена Косторная была названа лучшим новичком премии Skating Awards.

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