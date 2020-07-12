Призер чемпионата Европы описала методы работы Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Анна Щербакова описала методы работы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена», — заявила Щербакова. По ее мнению, тренер — сильная женщина, которая умеет ставить перед собой цели и добиваться их.

11 июля Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим тренером года. Ее ученица Алена Косторная была названа лучшим новичком премии Skating Awards.

Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

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