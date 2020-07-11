Тутберидзе признана тренером года

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе признана лучшим специалистом по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка в борьбе за премию обошла американского специалиста Рафаэла Арутюняна, тренирующего двукратного чемпиона мира Натана Чена, и канадца Брайана Орсера, работающего с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратной победительницей мировых первенств Евгенией Медведевой. Последняя добилась всех наиболее значимых достижений в карьере под руководством Тутберидзе.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

Первая в истории церемония ISU Skating Awards, являющаяся аналогом американской кинопремии «Оскар», проходит в субботу, 11 июля.

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