«Раскованный» танец Загитовой восхитил фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станцевала на съемочной площадке. Видео она опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Когда работа на съемочной площадке в удовольствие... Сплошное воображение... Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету», — подписала фигуристка.

Пользователи восхитились роликом в комментариях. Загитову назвали, в частности, «королевой танцев». «Огнище, Алина. Такая раскованная красотка!», «Алина, позитивчик! Круто!», «Повторить захотелось», — также отметили фанаты.

Ранее сообщалось, что спортсменка заработала 1,1 миллиона долларов за 2019 год. Большую часть доходов Загитовой составили гонорары за выступления в ледовых шоу и деньги от спонсорских контрактов.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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