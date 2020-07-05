Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире. Рейтинг доступен на сайте японского Elle.

В соответствующей статье говорится, что Тутберидзе давно критикуют за то, что ее ученицы завоевывают медали в раннем возрасте, а потом пропадают.

Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и рано завершают карьеру, утверждают журналисты. В пример авторы статьи приводят олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, которая болела анорексией.

Также в топ попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые обвиняются в изнасиловании учениц.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

2 июля сообщалось, что чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов ушел из группы Тутберидзе. 20-летний спортсмен начал работу с Викторией Буцаевой.

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