Тутберидзе обратилась к болельщикам после признания ее лучшим тренером мира

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram обратилась к болельщикам после завоевания ею премии лучшему специалисту мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Россиянка отметила, что подобное признание мотивирует ее команду работать еще усерднее. Она также добавила, что фигурное катание делает мир лучше. Кроме того, Тутберидзе выразила надежду на возобновление нормального тренировочного графика, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

ISU признал Тутберидзе лучшим тренером в субботу, 11 июля. В этой номинации россиянка опередила американского специалиста Рафаэла Арутюняна и канадца Брайана Орсера.

Награды от ISU также удостоилась ученица Тутберидзе Алена Косторная. Россиянка была признана лучшим новичком.

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