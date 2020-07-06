16-летний российский легкоатлет решил выступать за другую страну

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков решил выступать за другую страну. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал его отец Константин Волков, становившийся серебряным призером Игр-1980 в этой дисциплине.

По словам спортсмена, он не хочет, чтобы сын «из-за дурацких действий чиновников подвергся дискриминации». Волков-старший отказался говорить, за какую конкретно страну собирается выступать прыгун с шестом. По словам спортсмена, в данный момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассматривает возможность смены спортивного гражданства россиянина без предусмотренного в подобных случаях трехлетнего запрета на выступления.

Матвей Волков в феврале этого года взял высоту 5,5 метра на крытом стадионе. Спортсмен установил неофициальный рекорд мира в возрастной категории до 16 лет.

2 июля стало известно, что World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.

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