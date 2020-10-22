Двух российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала россиян Адама Малигова и Чингиза Могушкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены получили по четыре года отстранения от спорта. Срок дисквалификации обоих будет отсчитываться с 16 августа 2019 года и завершится 15 августа 2023-го. Что конкретно нарушили россияне — не уточняется.

Кроме того, IWF ужесточила наказание для россиянина Магомеда Абуева, который ранее был дисквалифицирован за допинг на четыре года. Теперь срок отстранения увеличен до шести лет, возобновить выступления он сможет в январе 2025 года.

Малигов завоевал золото чемпионата Европы-2017 в весовой категории до 94 килограммов. Могушков занял второе место на континентальном первенстве 2015 года в весовой категории свыше 105 килограммов. Абуев — победитель юниорского чемпионата Европы-2012, а также бронзовый призер Универсиады-2013.