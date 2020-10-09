Лучший боец UFC рассказал о попытке скрыться от допинг-офицеров

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс признался, что скрывался от сотрудников Атлетической комиссии штата Невада из-за страха провалить допинг-тест. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

33-летний Джонс, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что попытался скрыться от допинг-офицеров не потому, что употреблял стероиды. Американец опасался, что в его организме обнаружат следы марихуаны. Он также отметил, что речь идет не о сотрудниках Антидопингового агентства США (USADA).

Таким образом, лучший боец UFC частично подтвердил слух четырехлетней давности. В 2016 году о побеге Джонса от допинг-офицеров USADA в эфире подкаста Джо Рогана рассказал Чейл Соннен.

Речь об этой истории всплыла в ходе обмена сообщениями между Джонсом и чемпионом UFC в среднем весе Исраэлом Адесаньей. Глава промоушена Дэйна Уайт допустил, что словесная перепалка между спортсменами имеет шансы перерасти в полноценный поединок.

Джонс был лишен титула чемпиона UFC в полутяжелом весе. Вакантный пояс в поединке с Домиником Рейесом забрал польский боец Ян Блахович.