Глава UFC призвал лучшего бойца раскрыть суммы своих гонораров

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на претензии о недостаточных выплатах спортсменам организации за поединки. Об этом сообщает MMA Junkie.

Функционер призвал критиков обратиться к недовольному гонорарами Джону Джонсу и попросить его раскрыть настоящие суммы выплат от UFC.

«Спросите Джонса о его доходах. Думаю, правды-то он не скажет, иначе восприятие этой проблемы сильно поменяется, когда вы узнаете реальные суммы», — добавил Уайт, комментируя конфликт с лучшим бойцом UFC.

Джонс публично обвинил UFC и Уайта в недостаточных выплатах бойцам. Сам же функционер признался журналистам, что Джонс якобы требовал гонорара на уровне бывшего чемпиона мира по боксу Деонтея Уайлдера. Кульминацией конфликта стало заявление американского бойца, который отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

UFC неоднократно упрекали в недостаточных выплатах бойцам MMA на фоне профессиональных боксеров. Рядовой спортсмен организации зарабатывает на поединках порядка 140 тысяч долларов в год.

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