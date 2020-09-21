Лучший боец UFC отреагировал на рекордную победу Нового Хабиба

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс отреагировал на рекордную победу шведа Хамзата Чимаева над американцем Джеральдом Миршертом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 178. Соответствующий пост доступен в его Twitter-аккаунте.

Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC, опубликовал совместное фото с Чимаевым, которого прозвали Новым Хабибом. «Поздравляю, парень. Ты реально крут», — подписал американец.

Ранее 21 сентября Чимаев отверг сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. Боец заявил, что он, в отличие от россиянина, владеет разнообразной техникой и хочет показывать себя в стойке, а также «нокаутировать людей, душить и размазывать их».

20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд и удостоился бонуса за эффектное выступление в размере 50 тысяч долларов.

Хамзат Чимаев — непобежденный боец. По правилам ММА он провел девять поединков. В UFC он выступает с июля 2020-го.