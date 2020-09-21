Снимок сломанного ребра бывшего чемпиона UFC испугал пользователей сети

Американский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли сломал ребро в поединке против соотечественника Колби Ковингтона. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте ESPN MMA.

На снимке виден перелом. Публикация испугала некоторых пользователей сети, о чем они написали в комментариях: «Выглядит ужасно», «Он не лгал, ребята», «Отстой, выздоравливай!». Некоторые фанаты при этом заметили, что Вудли пора заканчивать со спортом.

Вудли проиграл Ковингтону в главном поединке вечера на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе 20 сентября. Бой завершился в пятом раунде техническим нокаутом. В рамках турнира свой поединок также провел шведский боец Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб, победивший американца Джеральда Миршерта за 17 секунд.

На счету Вудли 19 побед в поединках по правилам ММА, шесть боев он проиграл, еще один поединок с его участием окончился ничьей. Ковингтон всего провел 18 поединков, 16 из которых выиграл, два — проиграл.