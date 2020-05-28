Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт порассуждал о возможном поединке ирландца Конора Макгрегора и нигерийца Камару Усмана. Интервью с ним появилось на YouTube-канале ESPN MMA.

По словам Уайта, следующий титульный бой Усман, который является чемпионом UFC в полусреднем весе, проведет с Колби Ковингтоном, Хорхе Масвидалем или Леоном Эдвардсом. Функционер отказал Макгрегору в возможности стать соперником нигерийца. «Это не будет Макгрегор», — подчеркнул глава UFC.

Макгрегор дебютировал в UFC в 2013 году и становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой.

Ранее 28 мая журналист Марк Раймонди со ссылкой на Уайта сообщил, что соперником россиянина Петра Яна в бою за вакантный пояс UFC в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алдо.

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