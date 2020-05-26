Мэйуэзер нарушил карантин и устроил вечеринку в переполненном клубе

Американский боксер Флойд Мэйуэзер нарушил карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, и устроил вечеринку в переполненном клубе. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен пригласил более ста человек на вечеринку в ночной клуб в Аризоне. Никто из гостей не соблюдал социальную дистанцию, не носил маски или перчатки. При этом Мэйуэзер наблюдал за мероприятиям из VIP-зоны клуба. Отмечается, что перед этим боксер посетил еще одну вечеринку в городе.

Последний раз американец выходил на ринг в августе 2017 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

6 мая игрок Национальной футбольной лиги, лайнбекер «Чикаго Беарс» Рокуан Смит нарушил карантин ради отдыха с порноактрисой Абеллой Дейнджер. Футболист устроил вечеринку на яхте, после чего подвергся критике со стороны фанатов.

По последним данным, число погибших от COVID-19 в США составляет более 98 тысяч, общее число зараженных — более 1,6 миллиона.

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