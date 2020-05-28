Макгрегор передумал и провозгласил себя величайшим бойцом в истории

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте представил новую версию рейтинга лучших бойцов в истории.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), так и вне промоушена. Я величайший, черт возьми!» — написал Макгрегор. Он также призвал смириться соперников с этим.

Ранее Макгрегор уже высказывался на эту тему и призывал считать лучшим бойцом MMA в истории бразильца Андерсона Силву. Себя он поставил на второе место. Теперь он передумал и провозгласил себя величайшим бойцом.

24 мая россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на появление рейтинга, в котором ирландец поставил себя на второе место, и назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter.

28 мая глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке. По словам Дэйна Уайта, следующий титульный бой Камару Усман, который является чемпионом в полусреднем весе, проведет с Колби Ковингтоном, Хорхе Масвидалем или Леоном Эдвардсом.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой.

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