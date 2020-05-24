Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал величайшего бойца «в истории Twitter», написав об этом пост в соцсети. Такого титула, по его мнению, достоин ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.

Так боец отреагировал на составленный ранее Макгрегором список величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в собственном списке, однако Нурмагомедов счел эту строчку слишком высокой для него.

«Ты уступил в полулегком, легком весе и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Нурмагомедов.

Ранее Макгрегор заявил, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву. На второе место он поместил себя, третьим в рейтинге лучших бойцов в истории ирландский спортсмен считает канадца Жоржа Сен-Пьера.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 28 побед в 28 поединках, он владеет поясом чемпиона организации в легком весе.

Макгрегор также известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



