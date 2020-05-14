Конор Макгрегор помолился за отца Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на болезнь отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Об этом он написал в своем Twitter.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, создавшего больше чемпионов мира по единоборствам, чем мы знаем. Настоящий гений боевых искусств! Сегодня молюсь за всю семью Нурмагомедовых», — сказал Макгрегор.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. 13 мая сообщалось о резком ухудшении состояния специалиста. «Спорт-Экспресс» сообщил, что тренер российского бойца впал в кому, а врачи не пускают к нему родственников. Позднее стало известно, что Нурмагомедов-старший пребывает в стабильном, но тяжелом состоянии.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе в поединке с Макгрегором. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

12 мая 2020 года Нурмагомедов ответил Макгрегору на его оскорбительный пост в Twitter. «Ты забыл, как я отправил тебя в нокдаун? Или ты напился? Я был сильнее в ударке, в борьбе, разорвал тебя в партере. Я лишил тебя кислорода, и в итоге ты сдался», — написал россиянин.

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