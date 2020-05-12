Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его словах в клетке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору на его оскорбительный пост в Twitter. Запись доступна в аккаунте российского спортсмена в социальной сети.

31-летний Нурмагомедов вспомнил поединок с Макгрегором. «Я только ноги хватаю? Ты забыл, как я отправил тебя в нокдаун? Или ты напился? Я был сильнее в ударке, в борьбе, разорвал тебя в партере. Я лишил тебя кислорода и в итоге ты сдался», — написал Нурмагомедов. Кроме этого, россиянин напомнил Макгрегору о его словах в клетке. «Помнишь, как ты сказал мне: "это всего лишь бизнес"?» — заключил Нурмагомедов.

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Макгрегор опубликовал несколько постов по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где в главном поединке американец Джастин Гэтжи одолел соотечественника Тони Фергюсона, завоевав пояс временного чемпиона организации в легком весе. Учитывая, что победа сделала Гэтжи претендентом на поединок с действующим чемпионом Нурмагомедовым, Макгрегор обратился к американцу. Ирландец призвал Гэтжи отказаться от боя с «человеком, хватающим ноги» и сразится с ним. Помимо этого, Макгрегор пообещал сделать ожерелье из зубов американца. В другом посте он оскорбил российского бойца, назвав его крысой.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгергор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

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