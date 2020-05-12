Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова после его реакции на победу американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

«Хабиб, ты позорище. Суетишься, прячешься как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. "Без комментариев"— смешно. Стыдно драться по-настоящему», — написал Макгрегор.

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10 мая Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249. Американец прервал беспроигрышную серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Таким образом, Гэтжи стал главным претендентом на титульный поединок против Нурмагомедова и временным чемпионом UFC в легком весе. Россиянин на победу Гэтжи отреагировал фразой «Без комментариев».

Изначально, Фергюсон и Нурмагомедов должны были возглавить UFC 249. Однако россиянин снялся с турнира на фоне неясности относительно проведения ивента и арены.

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