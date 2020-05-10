Гэтжи высказался о бое с Нурмагомедовым и захотел противостояния США — Дагестан

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи высказался о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в ходе пресс-конференции после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 .

«Мне не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба. На вершине по-прежнему Хабиб. Мне нужен главный вызов — Хабиб Нурмагомедов, США против Дагестана», — заявил Гэтжи. Он добавил, что не собирается быть самодовольным и не считает себя настоящим чемпионом до победы над россиянином.

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Ранее 10 мая Гэтжи одержал победу над Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249. Американец прервал беспроигрышную серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Кроме того, Гэтжи сам завладел временным титулом. Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в дивизионе после турнира, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину»

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