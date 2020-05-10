Глава UFC рассказал о планах на бой Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал итоги турнира во Флориде, в главном бою которого американец Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона, став претендентом на поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Промоутер высказался в ходе пресс-конференции после ивента.

Уайт назвал главный поединок «отличным». При этом глава промоушена посчитал, что уступивший техническим нокаутом Фергюсон провел плохой бой. При этом он признал, что 36-летний американец продемонстрировал «нечеловеческую» стойкость.

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Уайт также напомнил, что действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов выражал готовность драться уже летом. Он заявил, что в его ближайших планах — организация поединка Гэтжи с россиянином.

Ранее 10 мая Гэтжи одержал победу над Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249. Американец прервал беспроигрышную серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Кроме того, Гэтжи сам завладел временным титулом. Нурмагомедов также прокомментировал ситуацию в дивизионе после турнира.

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