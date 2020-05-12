Макгрегор пообещал сделать ожерелье из зубов Гэтжи

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на своей странице в Twitter в жесткой форме обратился к временному чемпиону UFC Джастину Гэтжи.

Ирландец пообещал убить американца в октагоне и «сделать из его зубов ожерелье». Он также отметил, что Гэтжи не достоин представлять США на соревнованиях, так как боец является членом террористической организации. Какой конкретно — ирландец не уточнил.

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Гэтжи стал обладателем пояса временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном 10 мая техническим нокаутом. Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор провел последний бой в UFC в январе этого года. Спортсмен выступал в полусреднем весе и победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне.

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