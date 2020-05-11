У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в бою с соотечественником Джастином Гэтжи. Об этом сообщает CBS Sports.

Спортсмен был госпитализирован после поединка, который прошел 10 мая. Фергюсон пропустил множество тяжелых ударов, под правым глазом у него появилось рассечение и гематома.

36-летний Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде боя. Его соперник завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон отдал должное оппоненту, назвав Гэтжи «хорошим бойцом».

Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году. Тогда американец уступил судейским решением соотечественнику Майклу Джонсону. Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Это рекорд в его весовой категории.

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