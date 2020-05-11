Тактаров оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Гэтжи

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров высказался о шансах россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит Sport24.

«Тут вопрос в психологии. На каком-то сопернике ты психологически зацикливаешься. Гэтжи — дисциплинированный парень. По крайней мере, ты знаешь, на что настраиваться и чего ожидать», — посчитал Тактаров. По его мнению, американец может стать неприятным соперником для Нурмагомедова.

10 мая Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249. Американец прервал беспроигрышную серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Кроме того, Гэтжи сам завладел временным титулом.

Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину». Гэтжи заявил, что ему «не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба».

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