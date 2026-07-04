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13:10, 4 июля 2026Россия

Лавров назвал Калининградскую область важным форпостом России на Балтике

Глава МИД Лавров отметил роль Калининградской области в укреплении позиций РФ на Балтике
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении губернатору Алексею Беспрозванных и жителям региона с 80-летием со дня образования области заявил, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров отметил, что регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций страны на Балтике. По словам политика, Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.

Ранее Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов информацию о том, изменилась ли американская позиция по итогам саммита «Группы семи» (G7) во французском Эвиан-ле-Бен.

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