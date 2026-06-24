Лавров заявил о непонимании итогов саммита G7 в Эвиане

Лавров: Российская сторона ждет оценок США по итогам саммита G7 в Эвиане

Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов информацию о том, изменилась ли американская позиция по итогам саммита «Группы семи» (G7) во французском Эвиан-ле-Бен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Непонятно, что там в Эвиане произошло. Если послушать [президента Франции Эммануэля] Макрона, то Анкоридж похоронен, [президент США Дональд] Трамп, блудный сын или блудный папа, вернулся в семью, и теперь они опять все вместе. Но нам американцы пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита в Эвиане и как они видят результаты этого саммита, какова будет дальнейшая линия», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил ужесточение ударов украинских войск по России, являются выдачей желаемого за действительное. Он также подчеркнул, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров для урегулирования украинского конфликта.