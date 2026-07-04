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13:20, 4 июля 2026Силовые структуры

Российский турист облил кипятком и довел до суицида свою жену-иллюстратора в Таиланде

Турист из РФ облил кипятком жену-иллюстратора в Таиланде, их сын может оказаться в детдоме
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Российский турист облил кипятком и довел до суицида свою жену-иллюстратора в Таиланде. Теперь их двухлетний сын может оказаться в детском доме этой страны, так как его некому забрать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что россияне сначала оскорбили друг друга, а потом муж облил жену кипятком и выкинул ее вещи с балкона. Через несколько часов ее нашли около дома.

Известно, что супруги переехали на остров Самуи в 2023 году, там же женщина родила ребенка. Сын появился на свет в домашних условиях, из-за чего у него проблемы с документами и его не могут отвезти в Россию.

На данный момент мужчину задержали только за просрочку визы. Ребенок находится с тайкой, у которой семья снимала жилье.

Ранее бездыханного 22-летнего россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в Таиланде.

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