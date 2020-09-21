Новый Хабиб отверг сравнение с Нурмагомедовым

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев отверг сравнение с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит РИА Новости.

«Все сравнивали меня с Нурмагомедовым, говорили, что я второй Хабиб. Но нет, я Хамзат», — заявил Чимаев. Боец добавил, что он, в отличие от россиянина, владеет разнообразной техникой и хочет показывать себя в стойке, а также «нокаутировать людей, душить и размазывать их».

20 сентября Чимаев, которого прозвали Новым Хабибом, одержал третью победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней и побил рекорд организации. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд и удостоился бонуса за эффектное выступление в размере 50 тысяч долларов.

Глава промоушена Дэйна Уайт не раз восхищался способностями Чимаева. После этой победы он назвал шведа исключительным бойцом. Уайт заявил, что никогда не видел таких спортсменов.

Чимаев — непобежденный боец. По правилам ММА он провел девять поединков. В UFC он выступает с июля 2020-го.