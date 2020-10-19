Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка освоила сложнейший прыжок

14-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова освоила тройной аксель. Соответствующее видео доступно в Twitter.

Спортсменка, ранее рассказавшая о «правильном допинге», который используют в России, показала сложнейший прыжок на турнире Budapest Trophy 2020. Шаботова выступает в юниорах.

8 июля 2019 года стало известно, что Шаботова перешла под украинский флаг. В России она тренировалась в школе «Снежные Барсы» под руководством тренера Светланы Пановой.

В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Этери Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменке пришлось оправдываться. «Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — написала спортсменка в своем Instagram-аккаунте.