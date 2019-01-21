13-летняя российская фигуристка оправдалась за слова о пользе допинга

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в Instagram-аккаунте объяснила свои слова о пользе допинга.

«Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — написала спортсменка.

Ранее 21 января Шаботова в прямом эфире Instagram заявила, что для стабильного катания нужно применять допинг. Фигуристка отметила, что принимать нужно «правильные» запрещенные препараты.

Своими высказываниями Шаботова вызвала волну недовольства. В частности, глава

Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил о профилактических мерах в отношении спортсменки.

13-летняя спортсменка — кандидат в мастера спорта. Она побеждала на этапе Кубка России в своей категории. Сейчас фигуристка занимается с тренером участницы Олимпийских игр 2018 года Марии Сотсковой.

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