13-летняя российская фигуристка увидела в допинге залог успеха

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что для стабильного катания нужно применять допинг. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт» со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте девушки.

«Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно», — сказала Шаботова, отметив, что принимать нужно «правильный» допинг. Также фигуристка заявила, что в отделении «Хрустальный», в котором занимаются ученики Этери Тутберидзе, тоже употребляют допинг.

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Представитель школы «Самбо-70», в структуру которого входит «Хрустальный», в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал высказывание Шаботовой «некомпетентными и дискредитирующим» и призвал наказать ее.

13-летняя спортсменка — кандидат в мастера спорта. Она побеждала на этапе Кубка России в своей категории. Сейчас фигуристка занимается с тренером участницы Олимпийских игр 2018 года Марии Сотсковой.

Воспитанницами группы Этери Тутберидзе являются олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряная призерка Игр Евгения Медведева.

Twitter / mr_soccerman

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