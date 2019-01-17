Медведева уклонилась от поцелуя фаната

Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время автограф-сессии. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя 42live.

19-летняя спортсменка встречалась с фанатами во дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие проходило перед матчем баскетбольного ЦСКА против «Баварии» в рамках Евролиги. Молодой человек в шарфе ЦСКА попытался поцеловать Медведеву в щеку. Фигуристке удалось уклониться от поцелуя. После неудачной попытки молодой человек сделал селфи со спортсменкой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!