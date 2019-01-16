Провал Медведевой на чемпионате России объяснили

Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге объяснил неудачное выступление спортсменки на чемпионате России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson.

Специалист заявил, что россиянке не хватило времени отработать новую короткую программу. «Мы понимали, что осталось три недели до начала чемпионата. Это очень мало», — пояснил он.

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19-летняя Медведева заняла седьмое место по итогам чемпионата России. Основной проблемой для спортсменки стал прокат новой короткой программы. На этом этапе турнира она показала худший результат в карьере, заняв промежуточное 14-е место. Неудача на чемпионате не позволила Медведевой попасть в состав сборной на чемпионат Европы. Фигуристка оказалась в числе двух запасных.

После завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане, Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка переехала в Канаду. С мая 2018-го она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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