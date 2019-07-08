13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова получила право представлять Украину на международных соревнованиях. К такому решению пришли на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением. Фигуристка занимается в школе «Снежные Барсы» под руководством тренера Светланы Пановой.

В январе слова Шаботовой о «правильном допинге» вызвали широкий резонанс. Позже спортсменке пришлось оправдываться. «Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — написала спортсменка в своем Instagram-аккаунте.

Шаботова — кандидат в мастера спорта. Она побеждала на этапе Кубка России в своей возрастной категории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!