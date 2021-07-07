Литва призвала НАТО быстрее «усыновить» Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал государства-члены НАТО как можно скорее «усыновить» Украину. Об этом он заявил в ходе Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, альянс должен оказать содействие стране в проведении системных реформ и демократизации украинского общества, так как «евроатлантической семье нужна сильная Украина».

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Он также предложил включить вопросы украинских реформ в международную повестку НАТО, что ускорит развитие региона и укрепит позиции страны в процессе интеграции с блоком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс. Он также выразил надежду, что члены альянса сделают качественно новые заявления о членстве Украины в НАТО на саммите 2023 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в бездействии в вопросе вступления страны в альянс. По его словам, альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».