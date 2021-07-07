Президент Украины Владимир Зеленский допустил появление альтернативы «нормандскому формату» переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе, передает УНИАН.

Украинский лидер заявил, что выступал за присоединение к переговорам «мощных геополитических игроков, которые могут повлиять на Россию». «Это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского формата". Это может быть еще один параллельный формат. Но мне кажется, от количества форматов качество не меняется», — сказал он.

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По словам Зеленского, он хотел бы, «чтобы мощность США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в ХХІ веке».

В конце июня вице-премьер Алексей Резников заявил, что США имеют возможность подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, причем не только в рамках «нормандского формата».

«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп Трехсторонней контактной группы. Также есть площадка, где они были — это Женева, там [17 апреля 2014 года] проходили первые консультации и встречи по конфликту в Донбассе. Ее можно возродить», — сказал он.