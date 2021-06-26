В России назвали условие для присоединения США к урегулированию на Украине

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков назвал условие для присоединения США к урегулированию на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рябкова, это возможно, если Вашингтон сможет подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений. «Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что параметры обсуждения этой темы в дальнейшем пока что ему неизвестны. «Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», — пояснил Рябков. При этом он отметил, что раньше участие США в этом процессе «допускалось».

«Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», — заключил российский дипломат.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что решение о присоединении США к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. На данный момент «нормандская четверка» включает Россию, Украину, Германию и Францию.