Украина заявила о возможности США подключиться к переговорам по Донбассу

США имеют возможность подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, причем не только в рамках «нормандского формата». Об этом заявил «РБК — Украина» вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп Трехсторонней контактной группы. Также есть площадка, где они были — это Женева, там [17 апреля 2014 года] проходили первые консультации и встречи по конфликту в Донбассе. Ее можно возродить», — сказал Резников.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение о присоединении США к «нормандскому формату», скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Поездка должна состояться в июле.

В начале мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросил Вашингтон назначить спецпредставителя по Донбассу.