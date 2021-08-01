Число украинских обстрелов в Донбассе за месяц выросло в десять раз

Число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) позиций и населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за прошедший месяц выросло более чем в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Материалы по теме «Дебальцево напоминало Сталинград». Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По данным наблюдателей, в июне украинская армия открывала огонь по территории республики восемь раз, тогда как в июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся из запрещенного Минскими соглашениями оружия, в том числе крупнокалиберных минометов и противотанковыми управляемыми ракетами.

Также силовики использовали крупнокалиберные пулеметы, пушки боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое вооружение. «Увеличение количества обстрелов территории республики наблюдается с февраля текущего года, после секретного решения Совета национальной безопасности Украины о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе», — сообщили представители Луганска.

Ранее командование ВСУ назвало число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным военных, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.