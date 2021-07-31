Ополченцу из ДНР сообщили о подозрении в пытках плененных украинских военных

Офис генерального прокурора Украины заочно сообщил о подозрении в жестоком обращении с военнопленными украинскому гражданину, участнику ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый применял к военнослужащим пытки, которые заключались в систематическом избиении руками, ногами и резиновой дубинкой, а также в продолжительном содержании без надлежащей медицинской помощи и питания.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

22 июля Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса военнослужащими Вооруженных сил Украины и членами националистических группировок.

Ранее стали известны подробности о пытках, которые применяют к заключенным в Службе безопасности Украины (СБУ). Так, переданный в рамках обмена пленными ДНР Виктор Скрипник рассказал, что после того, как дело отправили в суд и силовики лишились возможности забирать заключенных из тюрьмы для проведения следственных экспериментов, сотрудники СБУ стали применять новую тактику. Заключенных выводили в закрытое помещение под предлогом встречи с адвокатом, где избивали их.

Многие освобожденные пленные отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными.

