Скандально известные украинские радикалы из «Торнадо» оказались на свободе

Бывших бойцов расформированного за мародерство батальона «Торнадо» начали выпускать на свободу. Об этом сообщает «Страна.ua».

Двух украинских радикалов, Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука, Шевченковский суд Киева отправили под круглосуточный домашний арест 15 февраля.

Позже, 17 марта, тот же Шевченковский суд снова проявил снисхождение. На свободу выпустили еще двух бывших членов батальона — Никиту Куста и Максима Глебова. Им поменяли меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Журналисты отмечают, что бывшим бойцам батальона помогает так называемый «закон Савченко». Согласно его нормам, один день предварительного заключения засчитывался за два дня отбывания наказания. Хотя закон и отменили в 2018 году, он имеет «ультраактивное действие» и распространяется на весь срок предварительного содержания в СИЗО, если обвиняемый или подозреваемый был помещен под стражу до или во время его действия.

Основная часть бойцов батальона «Торнадо» была помещена под стражу в 2015 году. Именно с момента фактического задержания у них пересчитывался срок по «закону Савченко».

В августе 2018 года «торнадовцы» устроили бунт в Лукьяновском СИЗО Киева. Причиной послужила попытка силовиков развести их по разным местам заключения. Бывшие бойцы батальона использовали самодельные гранаты, а также угрожали поджечь сотрудника правоохранительных органов. Бунт был подавлен военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Добровольческий батальон «Торнадо» в составе Министерства внутренних дел Украины создали в октябре 2014 года на базе ранее расформированного за мародерство батальона «Шахтерск». В июне 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал и этот батальон. В апреле 2017 года восемь бывших бойцов подразделения приговорили к тюремному заключению за групповое изнасилование мужчины, мародерство, истязания и похищения местных жителей в Луганской области.