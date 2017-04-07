Вынесен приговор бывшим бойцам украинского батальона «Торнадо»

Восемь бывших бойцов батальона МВД Украины «Торнадо» приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четырем дали условные сроки. Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 7 апреля, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Материалы по теме Буря в «Торнадо» Как Киев «сливает» добровольческие батальоны

«Объявлен приговор экс-милиционерам роты «Торнадо», которые пытали гражданских лиц», — написал он.

Командир «Торнадо» Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур — девять лет, боец Даниил Ляшук, известный также как Моджахед, осужден на 10 лет.

Еще один боец получил девять лет и шесть месяцев, три бойца получили по девять лет, один — восемь лет, остальные четверо получили пятилетние условные сроки.

В июне 2015 года Главная военная прокуратура объявила о задержании восьми бывших бойцов «Торнадо». Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о его расформировании.